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Общество21 сентября 2022 6:36

Правительство Тульской области отказалось от комментариев по инициативе самомобилизации

С такой инициативой выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник:kp.ru
Правительство Тульской области отказалось от комментариев по инициативе самомобилизации

Правительство Тульской области отказалось от комментариев по инициативе самомобилизации

Фото: Архив "КП"

Меньше недели назад Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, выступил с призывом активизировать работу по набору добровольцев для участия в СВО. Он заявил:

"По тысяче добровольцев от каждого субъекта РФ — 85 тысяч человек — почти армия!".

Телеграм-канал SHOT связался с руководствами регионов России и выяснил их позицию. В правительстве Тульской области отказались от коммментариев, также как и в 9 других регионах. Из числа остальных 22 региона России поддержали предложение, 38 — не определились, с представителями 16 регионов связаться не удалось.

Правительство Тульской области отказалось от комментариев по инициативе самомобилизации

Правительство Тульской области отказалось от комментариев по инициативе самомобилизации

Фото: соцсети