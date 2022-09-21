Правительство Тульской области отказалось от комментариев по инициативе самомобилизации Фото: Архив "КП"

Меньше недели назад Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, выступил с призывом активизировать работу по набору добровольцев для участия в СВО. Он заявил:

"По тысяче добровольцев от каждого субъекта РФ — 85 тысяч человек — почти армия!".

Телеграм-канал SHOT связался с руководствами регионов России и выяснил их позицию. В правительстве Тульской области отказались от коммментариев, также как и в 9 других регионах. Из числа остальных 22 региона России поддержали предложение, 38 — не определились, с представителями 16 регионов связаться не удалось.