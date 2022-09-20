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Происшествия20 сентября 2022 15:00

В центре Тулы на трамвайных путях столкнулись Folkswagen и Kia

Происшествие обошлось без пострадавших, но вызвало затруднения в движении транспорта
Источник:kp.ru
В центре Тулы на трамвайных путях столкнулись Folkswagen и Kia

В центре Тулы на трамвайных путях столкнулись Folkswagen и Kia

Фото: соцсети

В Туле на пересечении улицы Епифанской и улицы Степанова на трамвайных путях столкнулись автомобили Folkswagen и Kia, о происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы.

По предварительной информации, один из автомобилей, выезжающих с второстепенной улицы, не уступил дорогу второму участнику. Как уточнили в Госавтоинспекции, происшествие обошлось без пострадавших, но ДТП парализовало движение трамваев по улице Епифанской и затруднило движение другого транспорта.