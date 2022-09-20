Кошки, спасенные из запертой квартиры в Туле, ищут новый дом и добрые руки Фото: соцсети

Не заканчивается история 24 кошкек и 1 собаки, которых на прошлой неделе спасли из запертой квартиры, где они просидели 4 дня без еды и воды, пока их хозяин был в больнице.

Как сообщили волонтеры, взявшие на себя заботу о животных, горе-хозяина выселяют из квартиры, и девать всех четвероногих жильцов некуда. Как сообщают волонтеры, на данный момент в квартире находятся 19 кошек, еще четверых перевезли в приют, но им всем нужен новый дом.

Кошки, спасенные из запертой квартиры в Туле, ищут новый дом и добрые руки Фото: соцсети

Желающих взять себе хоть одну кошку или кота, приглашают писать в сообщения группы "Альянс Защитников Животных — Тула". Отмечается, что перед отдачей все животные будут осмотрены ветеринаром, при необходимости пролечены, обработаны от паразитов и стерилизованы либо кастрированы.