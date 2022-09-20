Часть Тулы из-за плановых работ останется без электричества 21 сентября Фото: Архив "КП"

21 сентября десятки домов Тулы останутся без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку и замену опор и другие работы на линиях электропередач.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Оборонная, 87, 89 к.1, 91 к.1, 91 к.2, 91 к.3; ул. Кауля, 11 к.2, 13к.1, 13 к.2, 13 к.3, 13-а;

с 09:00 до 17:00 - пр-д Энергетиков, 1-б, 2; ул. Дрейера, 14; ул. Луначарского, 44; ул. Шухова, 7-а; п. Менделеевский: ул. Менделеева, 2; пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2; п. Первомайский: ул. Шевченко, 5-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Ушинского, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а-д, 27-в, 29-а, 14, 30-34; ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.); ул. Калинина, 139, 110, 143; пер. Патронный; ул. Каракозова, 29-64, 70, 71.