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Общество20 сентября 2022 13:57

57 классов и 2 группы детсада закрыли на карантин по ОРВИ в Тульской области

Полностью закрытых учреждений из-за роста числа заболевших нет
Источник:kp.ru
57 классов и 2 группы детсада закрыли на карантин по ОРВИ в Тульской области

57 классов и 2 группы детсада закрыли на карантин по ОРВИ в Тульской области

Фото: Архив "КП"

В Тульской области растет заболеваемость ОРВИ, и из-за этого в регионе уже частично приостановили работу две группы в детских садах и 57 классов в 16 школах. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве области.

Отмечается, что полностью закрытых из-за роста числа заболевших по ОРВИ или коронавирусу учреждений нет.

Также уточнено, что вирус гриппа в регионе не циркулирует, пока отмечаются только вирусы негриппозной этиологии. Против гриппа же продолжается вакцинация, которая на данный момент выполнена на 18% от плана.