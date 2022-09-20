57 классов и 2 группы детсада закрыли на карантин по ОРВИ в Тульской области Фото: Архив "КП"

В Тульской области растет заболеваемость ОРВИ, и из-за этого в регионе уже частично приостановили работу две группы в детских садах и 57 классов в 16 школах. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве области.

Отмечается, что полностью закрытых из-за роста числа заболевших по ОРВИ или коронавирусу учреждений нет.

Также уточнено, что вирус гриппа в регионе не циркулирует, пока отмечаются только вирусы негриппозной этиологии. Против гриппа же продолжается вакцинация, которая на данный момент выполнена на 18% от плана.