В Тульской области за неделю выявили 9 514 новых случаев ОРВИ Фото: Архив "КП"

В Тульской области за прошедшую неделю выявили 9 514 случаев ОРВИ, что на 71% выше эпидемического порога и на 35% выше показателей предыдущей недели. Об этом сообщили в рамках оперативного совещания в правительстве региона.

Заболеваемость растет как среди взрослых, так и среди детей. Сильнее всего она выросла в Туле: за неделю в городе зафиксировали 5 561 случай ОРВИ, что выше эпидемического порога по Туле в 2,8 раза и на 38% выше показателей предыдущей недели.

В регионе за неделю были зафиксированы 255 случаев внебольничной пневмонии, что превышает среднемноголетние значения по заболеваемости на 12%.