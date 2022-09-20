В Туле в пруду нашли и обезвредили два взрывных устройства времен Великой Отечественной войны Фото: материалы пресс-служб

19 сентября группа выполнения спецработ Управления противопожарной службы обезвредила 2 артиллерийских снаряда калибром 122 мм и 23 мм.

Снаряды обнаружили в пруду СНТ "МВД-2" на улице Киреевской в поселке Горняк в Туле.

Управление МЧС напоминает жителям и гостям Тульской области, как следует поступать, если обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".