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Происшествия20 сентября 2022 9:02

В Туле в "Мятном сквере" на припаркованный автомобиль упало дерево

Оно было практически выкорчевано с корнем вчерашним шквальным ветром
Источник:kp.ru
В Туле в "Мятном сквере" на припаркованный автомобиль упало дерево

В Туле в "Мятном сквере" на припаркованный автомобиль упало дерево

Фото: соцсети

Накануне, 19 сентября, на Тулу и область обрушился почти ураганный ветер, и сообщения о последствиях непогоды продолжают поступать.

Так, туляки в соцсетях сообщают, что в "Мятном сквере" на припаркованный автомобиль упало дерево, причем по фото видно, что дерево было практически вырвано ветром с корнем.

В Туле в "Мятном сквере" на припаркованный автомобиль упало дерево

В Туле в "Мятном сквере" на припаркованный автомобиль упало дерево

Фото: соцсети

Также поступало сообщение, что на улице Ленинградской в Туле, за областным военкоматом по улице Болдина, дерево упало на Nissan.

На улице Ленинградской за областным военкоматом по улице Болдина, дерево упало на Nissan

На улице Ленинградской за областным военкоматом по улице Болдина, дерево упало на Nissan

Фото: соцсети