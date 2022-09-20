В Туле в "Мятном сквере" на припаркованный автомобиль упало дерево Фото: соцсети

Накануне, 19 сентября, на Тулу и область обрушился почти ураганный ветер, и сообщения о последствиях непогоды продолжают поступать.

Так, туляки в соцсетях сообщают, что в "Мятном сквере" на припаркованный автомобиль упало дерево, причем по фото видно, что дерево было практически вырвано ветром с корнем.

В Туле в "Мятном сквере" на припаркованный автомобиль упало дерево Фото: соцсети

Также поступало сообщение, что на улице Ленинградской в Туле, за областным военкоматом по улице Болдина, дерево упало на Nissan.