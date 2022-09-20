В лесу Тульской области нашли шипастые ловушки: в опасности грибники и просто гуляющие Фото: соцсети

В лесу за поселком Ревякино в Тульской области местные жители обнаружили железные ловушки, которые представляют серьезную опасность для людей. Фото находки опудликовал в соцсетях один из пострадавших, Владимир Миронов.

Спрятанные среди листвы металлические пластины имеют шипы длиной около 10 сантиметров и могут привести к серьезной травме ступни, а в особо неудачном случае (например, при падении на ловушку человека) и вовсе убить. Так, по словам автора фотографий, в его случае без медицинской помощи не обошлось.

В лесу Тульской области нашли шипастые ловушки: в опасности грибники и просто гуляющие Фото: соцсети

В комментариях предположили, что такие ловушки могут раскидывать против квадроциклистов, которые нередко ездят по бездорожью в лесах и, видимо, чем-то помешали неизвестному создателю ловушек.

Найденные ловушки туляк забрал, но в лесу могут быть разбросаны и другие.