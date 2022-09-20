Житель Тульской области обменял чужой BMW X6 на две иномарки, продал их и присвоил деньги Фото: Архив "КП"

41-летний житель Щекино Тульской области обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В суде установлено, что в июле 2019 года ранее судимый за мошенничество житель Щекино взялся найти покупателя землячке, владеющей автомобилем BMW X6 XDRIVE, рыночная стоимость которого была около 1,3 млн рублей. Под предлогом продажи он получил у собственницы ключи и документы на автомобиль и без ее согласия обменял дорогую иномарку на две иномарки "попроще", которые затем продал третьим лицам, а вырученные деньги присвоил.

Суд приговорил мошенника к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.