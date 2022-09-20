В Туле ветром повалило светофор на пересечении улиц Лейтейзена и Коминтерна Фото: соцсети

Накануне в Туле непогода, обрушившаяся на город, повалила светофор на пересечении улиц Лейтейзена и Коминтерна. Фото с места происшествия выложили очевидцы в социальных сетях.

На месте работали сотрудники ДПС.

Напомним, накануне в Туле бушевал шквальный ветер, который повалил на территории города и области несколько деревьев и столбов линии электропередач.