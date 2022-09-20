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Происшествия20 сентября 2022 7:15

В Туле ветром повалило светофор на пересечении улиц Лейтейзена и Коминтерна

О происшествии сообщили очевидцы, поделившиеся фотографиями в соцсетях
Источник:kp.ru
В Туле ветром повалило светофор на пересечении улиц Лейтейзена и Коминтерна

В Туле ветром повалило светофор на пересечении улиц Лейтейзена и Коминтерна

Фото: соцсети

Накануне в Туле непогода, обрушившаяся на город, повалила светофор на пересечении улиц Лейтейзена и Коминтерна. Фото с места происшествия выложили очевидцы в социальных сетях.

На месте работали сотрудники ДПС.

Напомним, накануне в Туле бушевал шквальный ветер, который повалил на территории города и области несколько деревьев и столбов линии электропередач.

В Туле ветром повалило светофор на пересечении улиц Лейтейзена и Коминтерна

В Туле ветром повалило светофор на пересечении улиц Лейтейзена и Коминтерна

Фото: соцсети