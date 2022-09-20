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Общество20 сентября 2022 7:02

Часть улицы Чмутова в Туле станет односторонней с 24 сентября

Изменения в движении транспорта здесь связаны с проведением капитального ремонта канализации
Источник:kp.ru
Часть улицы Чмутова в Туле станет односторонней с 24 сентября

Часть улицы Чмутова в Туле станет односторонней с 24 сентября

Фото: Архив "КП"

На улице Чмутова в Туле с 24 сентября по 1 декабря планируется изменить организацию дорожного движения, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Это связано с проведением капитального ремонта канализационных сетей на участке улицы Чмутова от улицы Ликбеза до улицы Верхняя Краснослободская. На время ремонта движение транспорта здесь будет односторонним - на выезд из города.

Водителей просят быть внимательными, заранее выбирать пути объезда, а также соблюдать правила дорожного движения.