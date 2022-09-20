Тульский «Арсенал» проиграл «Кубани» в выездном матче со счетом 1:2 Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» проиграл «Кубани» в выездном матче 10 го тура Первой лиги. Окончательный счет игры, прошедшей в Краснодаре - 2:1.

Первый гол тулякам оформил Даниил Горовых уже на 7-й минуте матча, затем уже во втором тайме тулякам удалось сравнять счет, когда Кирилл Панченко реализовал пенальти на 53-й минуте. Но на 59-й краснодарец Алексей Щеткин забил второй гол и до конца матча исправить ситуацию у «Арсенала» не вышло.

По итогам матча «Арсенал» с 16 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, а «Кубань», набрав 11 очков, на 13 й.