Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2022 6:31

В Узловой Тульской области из горящего дома эвакуировали 13 человек

Никто из людей при пожаре не пострадал
Источник:kp.ru
В Узловой Тульской области из горящего дома эвакуировали 13 человек

В Узловой Тульской области из горящего дома эвакуировали 13 человек

Фото: материалы пресс-служб

19 сентября в 14:44 в пожарную службу сообщили, что в Узловой в переулке Транспортный горит многоквартирный жилой дом. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания, которые справились с огнем за 4 минуты.

Из горящего дома эвакуировали 13 человек, никто из людей не пострадал. В результате происшествия на кухни обгорели стены.

Причина пожара устанавливается.