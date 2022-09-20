В Узловой Тульской области из горящего дома эвакуировали 13 человек
Фото: материалы пресс-служб
19 сентября в 14:44 в пожарную службу сообщили, что в Узловой в переулке Транспортный горит многоквартирный жилой дом. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания, которые справились с огнем за 4 минуты.
Из горящего дома эвакуировали 13 человек, никто из людей не пострадал. В результате происшествия на кухни обгорели стены.
Причина пожара устанавливается.