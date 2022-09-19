В Тульской области задержали двух подруг, обманом получавших крупные суммы у пенсионеров Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области правоохранители выявили и задержали двух девушек, которые подозреваются в серии мошенничеств в отношении пенсионеров.

По имеющимся данным, подруги - 19-летняя жительница Киреевска и 20-летняя жительница Донского - учатся в Богородицке на 4 курсе местного колледжа. Первая из них обманула 75-летнюю узловчанку, забрав у нее 50 тысяч рублей, а вторая - 82-летнюю жительницу Щёкино, получив 100 тысяч рублей. Каждая из них выступала в роли так называемого «курьера», которые забирают у пенсионеров пакеты с вещами и постельным бельём, в которые заворачивали деньги, которые потерпевшие передавали, чтобы их родственников не привлекли к ответственности за якобы совершённое ДТП. После получения денег девушки через банкоматы зачисляли их на указанные «заказчиками» банковские счета. Часть средств, оговоренную заранее, они оставляли себе.

Как пояснили задержанные, «работу» они нашли в Интернете. Одна из них увидела объявление о «безопасном» и «законном» заработке, сначала попробовала сама, а затем предложила это занятие и своей подруге.

В полиции установлено, что девушки причастны к девяти мошенничествам в разных районах Тульской области и Туле. Девушки дали признательные показания. В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество». Им грозит лишение свободы до 6 лет.