В ДТП с "перевертышем" в Тульской области пострадали 11-летняя девочка и женщина Фото: материалы пресс-служб

18 сентября в 09:25 на 51-м километре автодороги "Дон – Новомосковск" в Новомосковске Тульской области произошло ДТП с "перевертышем, в котором пострадали два человека, включая 11-летнюю девочку.

По предварительной информации, 41-летний мужчина на автомобиле Mitsubishi Outlander вылетел с дороги на обочину, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП с различными травмами были госпитализированы пассажирки автомобиля - 45-летняя женщина и 11-летняя девочка. В момент происшествия пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.