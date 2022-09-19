Тульский «Арсенал» сыграет с брянским «Динамо» в рамках Кубка России по футболу Фото: Архив "КП"

18 сентября стали известны результаты жеребьевки, по которым в четвертом раунде Фонбет — Кубка России «Путь регионов» тульский «Арсенал» сыграет на выезде с брянским «Динамо».

Матчи раунда пройдут с 4 по 6 октября, точные даты станут известны позднее. Это будет первая встреча «Арсенала» с «Динамо» с сентября прошлого года, когда туляки победили с разгромным счетом 1:6.

А до встречи с командой Брянска «Арсенал» сыграет с «Кубанью» и «Волгой» в рамках ФНЛ.