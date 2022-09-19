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Происшествия19 сентября 2022 13:22

В Тульской области 16-летний водитель прокатил 13-летнюю девочку на багажнике машины

Девочка ожидаемо упала на проезжую часть, получила различные травмы и была госпитализирована
Источник:kp.ru
В Тульской области 16-летний водитель прокатил 13-летнюю девочку на багажнике машины

В Тульской области 16-летний водитель прокатил 13-летнюю девочку на багажнике машины

Фото: материалы пресс-служб

18 сентября в 01:45 на Центральной улице села Малевка в Богородицком районе Тульской области произошло ДТП с участием двух подростков.

По предварительной информации, не имеющий водительских прав 16-летний юноша, управлявший автомобилем ВАЗ-21150, решил прокатить 13-летнюю девочку на крышке багажника своей машины. В результате девочка, ожидаемо, во время движения автомобиля упала на проезжую часть дороги и получила различные травмы.

В результате ДТП девочку госпитализировали.