В Тульской области 16-летний водитель прокатил 13-летнюю девочку на багажнике машины Фото: материалы пресс-служб

18 сентября в 01:45 на Центральной улице села Малевка в Богородицком районе Тульской области произошло ДТП с участием двух подростков.

По предварительной информации, не имеющий водительских прав 16-летний юноша, управлявший автомобилем ВАЗ-21150, решил прокатить 13-летнюю девочку на крышке багажника своей машины. В результате девочка, ожидаемо, во время движения автомобиля упала на проезжую часть дороги и получила различные травмы.

В результате ДТП девочку госпитализировали.