Тульская область оказалась на 13-м месте в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ Фото: Архив "КП"

В рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, который подготовили эксперты РИА Новости, Тульская область заняла 13 место. Данные подведены за завершившийся календарный год - 2021-й, и по сравнению с 2020-м наш регион набрал 9 рейтинговых баллов, увеличив рейтинг с 70,8 до 79,8 (из 100 возможных).

В основе данного рейтинга лежат восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.

В целом по сравнению с прошлым годом в 77 российских регионах рейтинговый балл вырос, в семи снизился, а в Крыму не изменился. Первые строчки уже традиционно занимают Дагестан (98,4 балла) и Чечня (94,6), следом за ними расположились Кабардино-Балкарская Республика (86,2 балла) и Республика Адыгея (84,4).

В замыкающую рейтинг пятерку входят Еврейская автономная область (21,3 балла), Камчатский край (28,3 балла), Магаданская область (31,4 балла), Забайкальский край (32,7 балла) и Республика Хакасия (35,2 балла).