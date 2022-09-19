Стартовала продажа билетов на домашний матч тульского "Арсенала" с ульяновской "Волгой" Фото: Архив "КП"

В кассах стадиона "Арсенал" в Туле стартовала продажа билетов на матч 11-го тура Первой лиги: напомним, 25 сентября тульский "Арсенал" сыграет на своем поле с ульяновской "Волгой". В кассах билеты будут доступны для приобретения с 19 по 24 сентября с 13:00 до 19:00, а также в день матча с 12:00 до 17:45. Кроме того, на официальном сайте клуба уже идет онлайн-продажа билетов. Матч стартует в 17:00, кроме того за 2 часа до его начала на территории стадиона будет работать фан-зона, болельщиков ждут конкурсы, эстафеты и розыгрыши.