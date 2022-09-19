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Спорт19 сентября 2022 12:03

Стартовала продажа билетов на домашний матч тульского "Арсенала" с ульяновской "Волгой"

Билеты можно приобрести в кассах стадиона "Арсенал" и на официальном сайте клуба
Источник:kp.ru
Стартовала продажа билетов на домашний матч тульского "Арсенала" с ульяновской "Волгой"

Стартовала продажа билетов на домашний матч тульского "Арсенала" с ульяновской "Волгой"

Фото: Архив "КП"

В кассах стадиона "Арсенал" в Туле стартовала продажа билетов на матч 11-го тура Первой лиги: напомним, 25 сентября тульский "Арсенал" сыграет на своем поле с ульяновской "Волгой". В кассах билеты будут доступны для приобретения с 19 по 24 сентября с 13:00 до 19:00, а также в день матча с 12:00 до 17:45. Кроме того, на официальном сайте клуба уже идет онлайн-продажа билетов. Матч стартует в 17:00, кроме того за 2 часа до его начала на территории стадиона будет работать фан-зона, болельщиков ждут конкурсы, эстафеты и розыгрыши.