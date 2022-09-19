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Происшествия19 сентября 2022 11:46

В Туле нетрезвый мужчина на Volkswagen спровоцировал ДТП: пострадала 41-летняя женщина

Volkswagen не уступил дорогу автомобилю Ford, который имел преимущество в движении
Источник:kp.ru
В Туле нетрезвый мужчина на Volkswagen спровоцировал ДТП: пострадала 41-летняя женщина

В Туле нетрезвый мужчина на Volkswagen спровоцировал ДТП: пострадала 41-летняя женщина

Фото: материалы пресс-служб

16 сентября в 19:45 на улице Центральной в селе Варфоломеево Большой Тулы произошло "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, 36-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Ford Focus под управлением 41-летней женщины, который имел преимущество в движении.

В результате ДТП пострадала водитель Ford-а, которая после оказания медицинской помощи была отпущена. Водитель Volkswagen отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.