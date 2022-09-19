22 сентября в Туле откроется выставка художников Феликса и Арона Буха Фото: материалы пресс-служб

22 сентября в Выставочном зале Тулы откроется выставка известных художников Феликса и Арона Буха из Москвы.

Знаменитый живописец Арон Бух (1923 – 2006) - российский художник-импрессионист, живописец, участник всесоюзных и республиканских картинных выставок, который учился у Константина Юона в изостудии при ВЦСПС в Москве. Он работал над выработкой собственных средств выразительности, сочетая в своих картинах академические приемы классического фигуративного искусства с экспрессивной, близкой к импрессионизму манерой письма. Он практически не пользовался палитрой и кистями как основных приспособлений для работы с краской - мазки на его картинах накладываются в основном руками и шпателем, поверхность картины буквально лепится пальцами мастера, а кисть используется разве что для создания финального штриха.

Феликс Бух, сын Арона, родился 3 мая 1948 года. Он работает в области монументально-декоративного искусства, преимущественно в технике мелкомодульной мозаики, которая является достаточно редким направлением. Ей мастер занимается на протяжении 20 лет. Все произведения художник выполняет из натурального камня и всегда сам нарубает модули, не перепоручая этого помощникам.

На выставке зрители увидят более 70 мозаичных панно, графику Феликса Буха и около 20 живописных полотен Арона Буха.

Открытие выставки в 17:00. Выставка проработает до 17 октября 2022 года.

Возрастная категория: 6+