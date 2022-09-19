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Звезды19 сентября 2022 9:59

В Туле стартовал третий сезон проекта «Музыкальная сборная России»

Этот проект реализует Санкт-Петербургский Дом музыки при участии Тульского симфонического оркестра
Источник:kp.ru
В Туле стартовал третий сезон проекта «Музыкальная сборная России»

В Туле стартовал третий сезон проекта «Музыкальная сборная России»

Фото: материалы пресс-служб

18 сентября в Тульской областной филармонии прошел первый концерт третьего сезона творческого проекта «Музыкальная сборная России», реализуемого Санкт-Петербургским Домом музыки под руководством Народного артиста России профессора Сергея Ролдугина. Проект проходит при участии Тульского симфонического оркестра под руководством Владислава Лаврика.

«Музыкальная сборная России» даёт возможность тульскому зрителю услышать шедевры мировой классики в исполнении выдающихся музыкантов и знакомит их с разнообразными шедеврами мировой классики. Так, в этот раз команду представляли лауреаты международных конкурсов кларнетист Вазген Юсупов, скрипачка Анна Савкина и пианист Виталий Петров.

В программе первого концерта прозвучали первая рапсодия для кларнета и фортепиано Клода Дебюсси, концерт для скрипки с оркестром ми минор Феликса Мендельсона и концерт для фортепиано с оркестром ля минор Эдварда Грига.