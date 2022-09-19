В Тульской области экс-инженер ИК разрешил посторонним выкопать и забрать участок теплотрассы Фото: Архив "КП"

В Новомосковске Тульской области 44-летний бывший сотрудник исправительной колонии обвиняется в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, с 30 марта по 7 апреля 2022 года главный инженер ИК-6 разрешил незнакомцам демонтировать и вывезти 846 метров труб с участка теплотрассы, относящейся к ИК. В результате их действий дополнительный участок теплотрассы пришел в негодность, а исправительной колонии причинили материальный ущерб на сумму более 426 тысяч рублей.

При этом в обмен на незаконное разрешение выкопать трубы экс-сотрудник ИК потребовал 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Новомосковский районный суд.