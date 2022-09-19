В Тульской области осудили иностранца, пытавшегося продать больше 7 граммов тяжелых наркотиков Фото: Архив "КП"

В Узловском суде Тульской области 42-летнего иностранного гражданина признали виновным в покушении на сбыт наркотиков через интернет в значительном и крупном размерах.

В суде установлено, что в октябре 2021 года иностранец неоднократно покупал наркотики у неустановленных лиц, после чего планировал их расфасовывать на мелкие партии и продавать наркопотребителям из числа своих знакомых в Тульской области. Делать это он планировал либо через "закладки", либо передавая наркотики из рук в руки.

Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники наркоконтроля по Узловскому району, в результате из незаконного оборота изъяли 6,31 г производного N-метилэфедрона, что является крупным размером, и 0,94 г мефедрона, что является значительным размером.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.