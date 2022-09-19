Шквальный ветер валит деревья по всей Туле: уже пострадали минимум два автомобиля Фото: соцсети

Сегодня, 19 сентября, в Туле объявлено штормовое предупреждение - по данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. И, как сообщают очевидцы, у такой непогоды уже есть последствия.

Так, упавшее дерево на улице Кауля перегородило проезжую часть и зацепило ветками провода, так что перекосило электрический столб в нескольких метрах от дерева.

Улица Кауля Фото: соцсети

На улице Мира, 31 поваленное дерево накрыло собой два автомобиля, и если "Мазда", скорее всего, просто поцарапана, то "Хендай" явно был сильно помят.

Улица Мира, 31 Фото: соцсети

Улица Мира, 31 Фото: соцсети

Также сообщают о поваленной иве на улице Арсенальной в Заречье - там, предварительно, также могла пострадать припаркованная машина.

Улица Арсенальная Фото: соцсети

Помимо этого, напомним, ранее мы уже сообщали о падении дерева и электрического столба на улице Тимирязева, что привело к остановке движения по этой улице.