За сутки в Тульской области на 19 сентября выявили 495 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 19 сентября, 11:30, за минувшие сутки в Тульской области выявили 495 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 178 404 пациента. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 29 человек.

576 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 167 850 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 297 человек.