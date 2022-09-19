Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье19 сентября 2022 9:00

За сутки в Тульской области на 19 сентября выявили 495 новых случаев коронавируса

С осложнениями госпитализировали за этот срок 29 человек, один пациент скончался
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 19 сентября выявили 495 новых случаев коронавируса

За сутки в Тульской области на 19 сентября выявили 495 новых случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 19 сентября, 11:30, за минувшие сутки в Тульской области выявили 495 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 178 404 пациента. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 29 человек.

576 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 167 850 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 297 человек.