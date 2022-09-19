Тепло получили 102 дома и 127 учреждений: в Туле пуск отопления проходит в шатном режиме Фото: Архив "КП"

Пуск тепла в Туле идет в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации города.Так, на 10.00 сегодня, 19 сентября, уже были запущены 93 котельные.

На данный момент тепло получают 102 многоквартирных дома, 36 школ, 65 детских учреждений и 26 медицинских учреждений.

Напомним, с 15 сентября пуск тепла начали в социально значимые объекты, а с сегодняшнего дня отопление включают в многоквартирных домах.