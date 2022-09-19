Реконструкция битвы, ярмарка и фолк-музыка: Тульская область отпраздновала 642-летие Куликовской битвы Фото: материалы пресс-служб

17 сентября на территории музея-заповедника «Куликово поле» в 642 раз прошло празднование годовщины Куликовской битвы. Оно началось с литургии в храме Сергия Радонежского на Красном холме, затем возле памятника-колонны Дмитрию Донскому после молитвы о погибших защитниках Руси участники праздника возложили цветы, а воины 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии отдали предкам воинские почести.

Весь день на концертных площадках не смолкала музыка - играли Губернаторский духовой оркестр, фолк-группы BAYSARА, LaVerden и TEUFELSTANZ. Организаторы отмечают, что музыкальные коллективы, которые выступают здесь, значительное внимание уделяют изучению и реконструкции средневековых мелодий. А право выступить на военно-историческом фестивале, который украшает исторический праздник на Куликовом поле, получают самые лучшие клубы реконструкторов страны.

Реконструкция битвы, ярмарка и фолк-музыка: Тульская область отпраздновала 642-летие Куликовской битвы Фото: материалы пресс-служб

Кульминацией фестиваля стала театрализованная реконструкция Куликовской битвы. Ключевые моменты сражения – бой Пересвета с Челубеем, столкновения войск Дмитрия Донского и Мамая, атака Засадного полка – также воссоздают участники российских клубов военно-исторической реконструкции. На этот раз в праздновании годовщины приняли участие около 80 клубов.

В течение всего дня на Красном холме работала ярмарка, фудкорты с традиционными русскими лакомствами, исторические биваки, спортивные и игровые площадки для детей и взрослых. Кроме того, в этом году новшеством стала игра-квест «Общий сбор», рассчитанная на старшеклассников и студентов. Участники должны были преодолеть спортивную полосу препятствий и интеллектуальные испытания.

Реконструкция битвы, ярмарка и фолк-музыка: Тульская область отпраздновала 642-летие Куликовской битвы Фото: материалы пресс-служб

В этот же день в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом развернулась ремесленная слобода, где посетители могли познакомиться со средневековым производством, поработав в кузне, на ткацком станке, став подмастерьем скорняка или стрельника. Празднества здесь завершились вечером Международным турниром по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля» в сопровождении ансамбля LaVerden.