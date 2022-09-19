Матч между тульским «Арсеналом» и «кубанью» рассудит Константин Аверьянов Фото: Архив "КП"

Сегодня, 19 сентября в 20:00 на стадионе в Краснодаре тульский «Арсенал» сыграет с «Кубанью» в рамках матча 10 тура Первой Лиги.

Судить игру в качестве главного арбитра будет Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга, а помощниками его станут Михаил Кистанов из Энгельса и Яков Клепцов из Ростова-на-Дону.

Инспектором на матч назначен Александр Костин из Московской области, делегатом — Сергей Нечай из Ростова-на-Дону.

На данный момент «Арсенал» занимает пятую строчку в Первой Лиге с 16-ю очками после 9-ти туров. «Кубань» располагается на 15-м месте с 8-ю очками.