Часть Тулы осталась без холодной воды 19 сентября из-за аварийно-восстановительных работ
Фото: Архив "КП"
19 сентября с 10:00 до окончания работ ограничили подачу холодной воды по ряду адресов из-за аварийно-восстановительных работ сразу на двух участках водной сети.
Так, из-за работ по улице Демидовская, 117 без воды остались адреса:
- ул. Демидовская, 115, 117, 119,
- ул. М. Горького, 5,
- ул. Октябрьская, 64а, 76а,
- ул. Дегтярева, 52.
А из-за работ на пересечении улиц Ленина и Сойфера воды не будет по адресам:
- ул. Сойфера, 5,
- Красноармейский проспект, 4, 6, 6 к2.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.