Часть Тулы осталась без холодной воды 19 сентября из-за аварийно-восстановительных работ Фото: Архив "КП"

19 сентября с 10:00 до окончания работ ограничили подачу холодной воды по ряду адресов из-за аварийно-восстановительных работ сразу на двух участках водной сети.

Так, из-за работ по улице Демидовская, 117 без воды остались адреса:

- ул. Демидовская, 115, 117, 119,

- ул. М. Горького, 5,

- ул. Октябрьская, 64а, 76а,

- ул. Дегтярева, 52.

А из-за работ на пересечении улиц Ленина и Сойфера воды не будет по адресам:

- ул. Сойфера, 5,

- Красноармейский проспект, 4, 6, 6 к2.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.