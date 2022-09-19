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Происшествия19 сентября 2022 7:22

В Новомосковске Тульской области безработный украл металлическую дверь подъезда

Ущерб, нанесенный управляющей компании, составил 19 тысяч рублей
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области безработный украл металлическую дверь подъезда

В Новомосковске Тульской области безработный украл металлическую дверь подъезда

Фото: Архив "КП"

В полицию Новомосковска с заявлением о краже обратился директор управляющей компании, который сообщил, что из подъезда одного из многоквартирных домов украли подъездную металлическую дверь. Нанесенный ущерб составил 19 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели проверку и установили личность подозреваемого. По подозрению в хищении задержали безработного 36-летнего местного жителя.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». От мужчины получены признательные показания. Похищенную дверь удалось обнаружить и изъять.