В Новомосковске Тульской области безработный украл металлическую дверь подъезда Фото: Архив "КП"

В полицию Новомосковска с заявлением о краже обратился директор управляющей компании, который сообщил, что из подъезда одного из многоквартирных домов украли подъездную металлическую дверь. Нанесенный ущерб составил 19 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели проверку и установили личность подозреваемого. По подозрению в хищении задержали безработного 36-летнего местного жителя.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». От мужчины получены признательные показания. Похищенную дверь удалось обнаружить и изъять.