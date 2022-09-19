19 сентября в Туле стартует отопительный сезон: котельным дали три дня на подачу тепла Фото: Архив "КП"

С 19 сентября тепло начнет поступать в многоквартирные дома Тулы и области. Начиная с этого числа, котельным дается трое суток для подачи тепла ко всем подготовленным потребителям, и еще пять суток выделили управляющим компаниям на регулировку внутренних систем центрального отопления. Таким образом, тепло должны получить все жители не позднее 26 сентября.

Если до 26 сентября батареи в квартире так и останутся холодными, необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом. А если она не предпринимает никаких действий - на горячую линию администрации Тулы.

Телефоны горячих линий администрации города Тулы работают ежедневно с 9.00 до 18.00:

Центральный округ 8(920) 750-55-71

Пролетарский округ 8(920) 744-10-22

Привокзальный округ 8(4872) 24-71-74

Зареченский округ 8(4872) 47-16-68

Советский округ 8(920) 759-19-80

Управление по городскому хозяйству 8(910) 150-82-93

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы работают круглосуточно: 8(4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).