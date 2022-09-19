В Туле на улице Тимирязева упал электрический столб
Фото: соцсети
Утром 19 сентября в Туле на улице Тимирязева произошло ЧП: на проезжую часть улицы упали дерево и электрический столб, парализовав движение транспорта. О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы.
Точные причины падения пока неизвестны, на месте работают сотрудники городских служб и ГИБДД. Однако напомним, что на сегодня синоптики предсказывали сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду, что может привести к падению деревьев и билбордов.