В Тульской области на дороге сгорела фура Man Фото: соцсети

Накануне вечером, 18 сентября в 18:31, в пожарную службу поступило сообщение о горящем автомобиле.

По данным пресс-службы МЧС, на автодороге "Дубна-Воскресенск-Бабошино-Поречье" загорелся грузовой автомобиль Man. На место происшествия выехали 2 пожарных расчета, которые быстро справились с открытым пламенем.

В результате у автомобиля выгорел моторный отсек и кабина, было повреждено лако-красочное покрытие на всей площади. Никто из людей при происшествии не пострадал.

Причина возгорания устанавливается.