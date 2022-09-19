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Происшествия19 сентября 2022 6:32

В Тульской области на дороге сгорела фура Man

По предварительным данным, никто из людей не пострадал
Источник:kp.ru
В Тульской области на дороге сгорела фура Man

В Тульской области на дороге сгорела фура Man

Фото: соцсети

Накануне вечером, 18 сентября в 18:31, в пожарную службу поступило сообщение о горящем автомобиле.

По данным пресс-службы МЧС, на автодороге "Дубна-Воскресенск-Бабошино-Поречье" загорелся грузовой автомобиль Man. На место происшествия выехали 2 пожарных расчета, которые быстро справились с открытым пламенем.

В результате у автомобиля выгорел моторный отсек и кабина, было повреждено лако-красочное покрытие на всей площади. Никто из людей при происшествии не пострадал.

Причина возгорания устанавливается.