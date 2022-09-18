Завтра, 19 сентября, в Туле без света останутся десятки домов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так они коснутся:

с 09:00 до 17:00 - п. Горелки: ул. Заречная, 1-45; ул. Низинная, 1-29; ул. Кауля, 18; ул. Щепкина 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а , 2-18 (чётн.); ул. Газовая 30, 32, 34; ул. Ермоловой 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Верещагина 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г; ул. Коксовая 31, 33, 35, 38, 40, 44, 46, 48; пр-зд Верещагина 1-7; Епифанское ш. 27-57 (нечётн.), 55; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Газовая 40, 42; ул. Н. руднева, 13, 15, 17, 19, 19-а, 21, 21-а; ул. Циолковского, 6, 8, 8-а, 8-б, 10, 12, 15-35 (нечётн.); ул. Будённого, 101-117 (нечётн.), 118-134 (чётн.), 99-а, 101-а, 132-а; ул. Некрасова, 24-44 (чётн.); ул. Ершова, 43-51 (нечётн.), 43-51 (нечётн.); п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30; ул. Жуковского, 5-11; ул. Никитина, 5-37; ул. Л. Толстого, 8, 10; ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.); ул. Чернышевского, 3-18; ул. Белинского, 2-14 (чётн.);

с 09:00 до 13:30 - ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6, 1; ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б, 9, 1, 12; ул. Демидовская пл., 1-а, 1-б; ул. Октябрьская, 9, 7, 11;

с 09:30 до 13:30 - ул. Гоголевская, 45-а, 47, 49, 51-а, 58, 60, 62, 64; пр-т Ленина, 42;

с 11:00 до 17:00 - ул. Н. Руднева, 9, 12; ул. Обручева, 1, 2, 2-а, 3 к.1, 3 к.2, 5; ул. Циолковского, 5 к.1, 5 к.2, 11; пер. Отбойный, 2.