Тульский шашист Александр Гетманский возглавил общий зачет Кубка мира

Международная федерация IDF подвела промежуточные итоги после 2 этапов Кубка мира в 2022 году. Возглавляет гонку международный гроссмейстер Александр Гетманский. Занимается тульский спортсмен под руководством заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана и экс-чемпиона мира и СССР Юрия Королева.

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