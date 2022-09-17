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Спорт17 сентября 2022 12:36

Тульский шашист Александр Гетманский возглавил общий зачет Кубка мира

Об этом сообщает Федерация шашек Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
Международная федерация IDF подвела промежуточные итоги после 2 этапов Кубка мира в 2022 году. Возглавляет гонку международный гроссмейстер Александр Гетманский. Занимается тульский спортсмен под руководством заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана и экс-чемпиона мира и СССР Юрия Королева.

Международная федерация IDF подвела промежуточные итоги после 2 этапов Кубка мира в 2022 году. Возглавляет гонку международный гроссмейстер Александр Гетманский. Занимается тульский спортсмен под руководством заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана и экс-чемпиона мира и СССР Юрия Королева.

Фото: соцсети

Международная федерация IDF подвела промежуточные итоги после 2 этапов Кубка мира в 2022 году. Возглавляет гонку международный гроссмейстер Александр Гетманский.

Занимается тульский спортсмен под руководством заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана и экс-чемпиона мира и СССР Юрия Королева.