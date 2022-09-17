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Общество17 сентября 2022 10:12

Туляк заплатит штраф за публикацию фото с татуировкой нацистской символики

Изображение он разместил на своей странице в социальной сети
Игорь КОПЫТОВ
Туляк заплатит штраф за публикацию фото с татуировкой нацистской символики

Туляк заплатит штраф за публикацию фото с татуировкой нацистской символики

Фото: Алексей ФОКИН

25-летний туляк заплатит штраф за публикацию в социальной сети фотографии с нацистской татуировкой согласно статье «Публичное демонстрирование нацисткой символики».

Фотография была в свободном доступе, из-за чего её увидело неограниченное количество пользователей социальной сети. Законом «О противодействии экстремистской деятельности» демонстрирование нацистской атрибутики запрещено.

Сейчас фотография удалена со страницы в социальной сети, а самому туляку назначено 1500 рублей штрафа.