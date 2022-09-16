В Туле открыли движение по новому мосту через реку Тулицу Фото: материалы пресс-служб

16 сентября в Туле состоялось открытие рабочего движения по новому мосту через Тулицу на улице Судейского, который построили на средства застройщика жилого комплекса. Новый мост обеспечит транспортную и пешеходную доступность между территорией строящегося жилого комплекса «Наши Баташи» и улиц Судейского и Речной.

Мост двухполосный, протяженностью 69 м, с проезжей частью шириной 6 м, тротуаром шириной 2 м, а также с обустроенным освещением. Хотя этот мост - полностью частный проект, пользоваться им по договоренности с администрацией Тулы, смогут не только жители комплекса, но и все туляки. Это дополнительная, пусть и небольшая транспортная артерия, которая соединит Зареченский и Пролетарский округа. Теперь на Веневское шоссе можно попасть не только через Баташевский мост.

Также было отмечено, что в процессе дальнейшего развития жилого квартала застройщик планирует построить прямую дорогу, которая соединит улицу Судейского и Веневское шоссе. Однако управлению по транспорту и дорожному хозяйству поручено проработать вопрос навигации, чтобы исключить проезд на Веневское шоссе через дворовые территории жилого комплекса.