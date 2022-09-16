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Происшествия16 сентября 2022 13:28

В Туле водитель-экспедитор долгое время воровал товары с распределительного склада

Его задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Источник:kp.ru
В Туле водитель-экспедитор долгое время воровал товары с распределительного склада

В Туле водитель-экспедитор долгое время воровал товары с распределительного склада

Фото: Архив "КП"

В полицию Тулы обратился специалист по безопасности одной из областных компаний, который пояснил, что с территории распределительного центра в поселке Иншинский на протяжении длительного времени пропадают товары различного наименования: стики для курения, посуда, бытовая химия, алкогольная продукция, предметы личной гигиены и другое.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения на территории центра и проведя проверки, полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался 46-летний водитель-экспедитор. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства. Злоумышленник признался в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.