В Туле водитель-экспедитор долгое время воровал товары с распределительного склада Фото: Архив "КП"

В полицию Тулы обратился специалист по безопасности одной из областных компаний, который пояснил, что с территории распределительного центра в поселке Иншинский на протяжении длительного времени пропадают товары различного наименования: стики для курения, посуда, бытовая химия, алкогольная продукция, предметы личной гигиены и другое.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения на территории центра и проведя проверки, полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался 46-летний водитель-экспедитор. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства. Злоумышленник признался в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.