17 сентября в Тульской области ГИБДД проведет рейдовое мероприятие «Кольцо» Фото: Архив "КП"

Сотрудники тульской Госавтоинспекции 17 сентября с 15.00 до полуночи проведут рейдовые мероприятия «Кольцо» на территории всей области. Управление дорожной полиции напоминает: если вы стали очевидцем или вам достоверно известно, что кто-либо сел за руль в нетрезвом виде, вы можете сообщить о правонарушении в дежурные части Госавтоинспекции: - Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54 - Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54 - Телефон горячей линии "Нетрезвый водитель": 32-38-38 - Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13 Читайте на WWW.TULA.KP.RU: https://www.tula.kp.ru/online/news/4910189/