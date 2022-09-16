В Тульской области ветеринарные госучреждения ветеринарии ждет реорганизация Фото: Архив "КП"

Государственные учреждения ветеринарии в Тульской области реорганизуют согласно постановлению правительства региона, которое подписал первый заместитель губернатора, председатель правительства региона Валерий Шерин.

Межрайонные объединения ветеринарии в Богородицке, Ефремове, Кимовске, Новомосковске, Одоеве, Плавске, Суворове, Щекино и Ясногорске присоединят к "Тульской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных" под общим юридическим лицом "Тульское объединение ветеринарии".

Комитету ветеринарии и министерству имущественных и земельных отношений Тульской области поручено провести необходимые юридические действия по реорганизации до 30 декабря 2022 года.