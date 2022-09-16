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Происшествия16 сентября 2022 11:06

В Тульской области длинномер IVECO столкнулся с легковой Toyota и врезался в отбойник

На данный момент информации о пострадавших не поступало
Источник:kp.ru
В Тульской области длинномер IVECO столкнулся с легковой Toyota и врезался в отбойник

В Тульской области длинномер IVECO столкнулся с легковой Toyota и врезался в отбойник

Фото: соцсети

В Тульской области на трассе М-2 «Крым», на 127-км дороги после поворота на Алексин, произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, столкнулись фура IVECO и легковушка Toyota, при этом длинномер врезался в металлический отбойник. Пострадавших в ДТП нет.

В Тульской области длинномер IVECO столкнулся с легковой Toyota и врезался в отбойник

В Тульской области длинномер IVECO столкнулся с легковой Toyota и врезался в отбойник

Фото: соцсети

Авария, предварительно, не повлияла на движение другого транспорта.