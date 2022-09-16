В Тульской области длинномер IVECO столкнулся с легковой Toyota и врезался в отбойник
Фото: соцсети
В Тульской области на трассе М-2 «Крым», на 127-км дороги после поворота на Алексин, произошло серьезное ДТП.
По предварительной информации, столкнулись фура IVECO и легковушка Toyota, при этом длинномер врезался в металлический отбойник. Пострадавших в ДТП нет.
В Тульской области длинномер IVECO столкнулся с легковой Toyota и врезался в отбойник
Фото: соцсети
Авария, предварительно, не повлияла на движение другого транспорта.