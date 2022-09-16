На тульской телебашне высветится строчка из гимна города «Тула веками оружье ковала» Фото: материалы пресс-служб

С 16 по 19 сентября в Туле в 10-й раз отметят День оружейника. И в честь праздника на тульской телебашне в рисунке ее подсветки появится строчка из гимна города «Тула веками оружье ковала».

Увидеть надпись можно будет на башне в течение трех дней — с 16 по 19 сентября.

Напомним также, что в эти дни в оружейной столице будут работать выставки, проходить лекции, мастер-классы и праздничные мероприятия, а в парке «Патриот-Тула» уже открылась выставка тренажеров и специальных роботов, которая также будет открыта до 19 сентября.