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Общество16 сентября 2022 12:09

На тульской телебашне высветится строчка из гимна города «Тула веками оружье ковала»

Ее можно будет видеть в подсветке башни три дня - с 16 по 19 сентября
Источник:kp.ru
На тульской телебашне высветится строчка из гимна города «Тула веками оружье ковала»

На тульской телебашне высветится строчка из гимна города «Тула веками оружье ковала»

Фото: материалы пресс-служб

С 16 по 19 сентября в Туле в 10-й раз отметят День оружейника. И в честь праздника на тульской телебашне в рисунке ее подсветки появится строчка из гимна города «Тула веками оружье ковала».

Увидеть надпись можно будет на башне в течение трех дней — с 16 по 19 сентября.

Напомним также, что в эти дни в оружейной столице будут работать выставки, проходить лекции, мастер-классы и праздничные мероприятия, а в парке «Патриот-Тула» уже открылась выставка тренажеров и специальных роботов, которая также будет открыта до 19 сентября.