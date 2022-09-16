За сутки в Тульской области на 16 сентября выявили 739 новых заболевших коронавирусом Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 16 сентября, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 439 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 176 919 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 34 человека.

502 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 166 126 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 294 человека.