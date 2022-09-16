Жители Новомосковска Тульской области остались без холодной воды 16 сентября из-за аварии Фото: Архив "КП"

Уже второй день подряд, 16 сентября, жители Новомосковска остаются без холодного водоснабжения. причиной этому стала аварийная ситуация в районе Рязанского шоссе: накануне там велась замена участка магистрального водопровода, а рано утром, около 4:00, там произошел порыв.

По имеющейся информации, для устранения аварии может потребоваться остановка водозабора. Работы планируется завершить до 20:00 сегодня, 16 сентября.