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Общество16 сентября 2022 8:53

Жители Новомосковска Тульской области остались без холодной воды 16 сентября из-за аварии

Аварийная ситуация сложилась на участке, где днем ранее велись работы по замене участка водопровода
Источник:kp.ru
Жители Новомосковска Тульской области остались без холодной воды 16 сентября из-за аварии

Жители Новомосковска Тульской области остались без холодной воды 16 сентября из-за аварии

Фото: Архив "КП"

Уже второй день подряд, 16 сентября, жители Новомосковска остаются без холодного водоснабжения. причиной этому стала аварийная ситуация в районе Рязанского шоссе: накануне там велась замена участка магистрального водопровода, а рано утром, около 4:00, там произошел порыв.

По имеющейся информации, для устранения аварии может потребоваться остановка водозабора. Работы планируется завершить до 20:00 сегодня, 16 сентября.