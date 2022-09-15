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Происшествия15 сентября 2022 14:57

Безработный туляк украл 15 секций металлического забора и 4 столба

Мужчину задержали, похищенное обнаружили и изъяли
Источник:kp.ru
Безработный туляк украл 15 секций металлического забора и 4 столба

Безработный туляк украл 15 секций металлического забора и 4 столба

Фото: Архив "КП"

В полицию Тулы с заявлением о краже обратилась 51-летняя тулячка, которая сообщила, что неизвестный украл 15 секций металлического забора и 4 металлических столба с территории дома заявительницы.

В ходе проверки полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника: им оказался безработный ранее неоднократно судимый 32-летний житель Тулы. Злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Задержанный признался в содеянном. Похищенное обнаружили и изъяли.