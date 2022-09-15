В Туле десятки домов останутся без электричества 16 сентября Фото: Архив "КП"

16 сентября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети.

Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор, ошиновку кабеля и другие работы.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - п. Хомяково: ул. Хомяковская, 3-а, 5, 7; 13-й пр-зд, 1-а, 1-б; 12-й пр-зд, 20-44, 20-а-46-а; 13-й пр-зд, 1-в; ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.); ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.); 27-пр-зд, 1-26; 28-й пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.); ул. Карпова, 1-13 (нечётн.); 27-й пр-зд, 25; 28-й пр-зд, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.); 4-й Баташёвский пр-зд, 3; 25-й пр-зд, 2-в; 27-й пр-зд, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.); 28-й пр-зд, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.); 29-й пр-зд, 52; 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; ул. Кап. Громова, 2-а, 2-б, 1-а, 1-6 (обе стороны); 25-й пр-зд, 2-а, 2-у, 1-15 (нечётн.); 24-й пр-зд, 1-24; ул. Декабристов, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 119, 119-а, 121; ул. Степанова, 144, 146, 148, 150; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд;

с 09:30 до 13:30 - ул. Фрунзе, 20, 22, 24; ул. Первомайская, 30.