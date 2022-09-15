Житель Ефремова Тульской области насмерть избил соседа металлической трубой, топором и молотком Фото: Архив "КП"

36-летний житель Ефремова был признан виновным в убийстве своего знакомого.

В суде установлено, что 18 апреля 2022 года ранее судимый за разбой и уклонение от административного надзора нетрезвый мужчина, разозлившись на соседа за то, что он закрыл входную дверь в коммунальную квартиру, избил соседа руками, ногами, металлической трубой, топором и молотком по голове, грудной клетке и ногам. От полученных повреждений 55-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершения преступления злоумышленник скрылся с места преступления, а тело погибшего мужчины обнаружили соседи спустя пять дней.

Суд приговорил виновного к 11 годам 6 месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.