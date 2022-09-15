Запертых в квартире в Туле больше 20 кошек и собаку удалось освободить Фото: Архив "КП"

История с запертыми в квартире на несколько дней животными получила продолжение: сегодня животных - больше 20 кошек и собаку - удалось накормить.

Напомним, ранее мы писали, что в одной из тульских групп ВКонтакте жительница дома на улице Кутузова, 39 сообщил, что в его подъезде в одной из квартир уже пятый день заперты в одиночестве животные. Автор поста не знала, где найти хозяев квартиры (жилье сдается в аренду), а квартирант, по словам соседей, уже 4 дня находится в больнице, по непроверенным данным - в коме.

Сегодня, после того как соседи написали заявление в полицию, удалось найти родственников владельца квартиры - молодая девушка принесла ключи и в квартиру удалось зайти. Внутри насчитали больше 20 кошек и собаку - все животные все эти дни находились без еды и воды.

Животных накормили и напоили, и волонтеры охотно взялись бы их пристроить, но владелец животных, квартиросъемщик, не хочет никому их отдавать. Как стало известно, достигнута предварительная договоренность, что до его выздоровления навещать животных будут его коллеги по работе.